​В США издана книга Мурада Ашурлы, трагически погибшего в прошлом году

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В США состоялась презентация книги «Найти свой Эверест» альпиниста Мурада Ашурлы, трагически погибшего в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию альпинизма Азербайджана (ФАА), презентация состоялась в Далласе, в офисе компании Ericsson, в которой Мурад занимал одну из руководящих позиций.

В презентации книги принял участие двоюродный брат Мурада, президент ФАА Азербайджана Исрафил Ашурлы.

«Когда Мурад сообщил мне, что собирается написать книгу, я не воспринял это всерьез, - написал на своей страничке в Facebook Исрафил Ашурлы. - Мурад раньше не писал даже очерков и рассказов, а тут целая книга. Однако менее чем за год, несмотря на частые поездки, загруженность на работе и другие дела, Мурад смог осуществить задуманное. Перед самым отъездом в свою последнюю экспедицию он поставил точку в рукописи. Уже находясь в Катманду, он по телефону согласовывал со мной некоторые фотографии для книги. Но это был лишь образ, эскиз будущей книги… Сегодня я, наконец-то, держу ее в руках».

Как отметил Исрафил Ашурлы, неоценимую помощь в том, что книга вышла в свет, оказали друзья и коллеги Мурада, и руководство компании Ericsson, пожелавшие осуществить его мечту. Книга вышла ограниченным тиражом в две тысячи экземпляров. Издание, выпущенное на английском языке, можно будет заказать в Интернете.

Напомним, Мурад Ашурлы стал вторым в истории азербайджанцем, взошедшим на высочайшую вершину планеты Эверест (8848 м) в 2013 году.

21 октября 2014 года Мурад трагически погиб при спуске с гималайской вершины Ама-Даблам (6814 м).