Продолжается процесс отбора волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Продолжается процесс отбора волонтеров для участия в Гран-при Азербайджана "Формулы-1". На данный момент этот этап прошли более 7000 человек.

Продолжается процесс отбора волонтеров для участия в Гран-при Азербайджана "Формулы-1". На данный момент этот этап прошли более 7000 человек.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал специалист по кадрам операционной компании Baku City Circuit Али Халилов.

По его словам, всего зарегистрировано более 31 000 обращений: "Это рекордный показатель по числу заявок среди турниров, проводимых в Баку. Всего для участия в турнире будет отобрано 2 000 волонтеров".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

Фото: Мухаммед Агаев