В Шеки стартовали соревнования по гимнастике III Игр СНГ
- 01 октября, 2025
- 18:56
В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по прыжкам на батуте.
Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в первый день соревнований женщины и мужчины выступили в квалификационном этапе индивидуальной программы.
В престижном турнире соревнуются 43 гимнаста из 7 стран – Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Беларуси.
Азербайджан в индивидуальной программе представляют Сельджан Магсудова, обновившая мировой рекорд в Германии, а также Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова; среди мужчин – Ниджат Мирзаев, Али Нифталиев, Магсуд Магсудов и Мехти Алиев.
По результатам квалификационного этапа в финал вышли гимнастки из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и России, а среди мужчин – спортсмены из Беларуси, России и Азербайджана.
Отметим, что в финале нашу страну в индивидуальной программе будет представлять Сельджан Магсудова, в командных соревнованиях – Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова, а также Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев.