В Шеки стартовали соревнования по гимнастике III Игр СНГ

В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по прыжкам на батуте.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в первый день соревнований женщины и мужчины выступили в квалификационном этапе индивидуальной программы.

В престижном турнире соревнуются 43 гимнаста из 7 стран – Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Беларуси.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Сельджан Магсудова, обновившая мировой рекорд в Германии, а также Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова; среди мужчин – Ниджат Мирзаев, Али Нифталиев, Магсуд Магсудов и Мехти Алиев.

По результатам квалификационного этапа в финал вышли гимнастки из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и России, а среди мужчин – спортсмены из Беларуси, России и Азербайджана.

Отметим, что в финале нашу страну в индивидуальной программе будет представлять Сельджан Магсудова, в командных соревнованиях – Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова, а также Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев.