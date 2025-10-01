Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Шеки стартовали соревнования по гимнастике III Игр СНГ

    01 октября, 2025
    В Шеки стартовали соревнования по гимнастике III Игр СНГ

    В рамках III Игр СНГ стартовали соревнования по прыжкам на батуте.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, в первый день соревнований женщины и мужчины выступили в квалификационном этапе индивидуальной программы.

    В престижном турнире соревнуются 43 гимнаста из 7 стран – Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Таджикистана, России и Беларуси.

    Азербайджан в индивидуальной программе представляют Сельджан Магсудова, обновившая мировой рекорд в Германии, а также Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова; среди мужчин – Ниджат Мирзаев, Али Нифталиев, Магсуд Магсудов и Мехти Алиев.

    По результатам квалификационного этапа в финал вышли гимнастки из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и России, а среди мужчин – спортсмены из Беларуси, России и Азербайджана.

    Отметим, что в финале нашу страну в индивидуальной программе будет представлять Сельджан Магсудова, в командных соревнованиях – Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова и Вафа Алисултанова, а также Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев.

