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В Шахдаге проходят международные соревнования по горнолыжному альпинизму

В Шахдаге проходят международные соревнования по горнолыжному альпинизму В Шахдаге проходят международные соревнования по горнолыжному альпинизму.
Индивидуальные
9 марта 2024 г. 15:57
В Шахдаге проходят международные соревнования по горнолыжному альпинизму

В Шахдаге проходят международные соревнования по горнолыжному альпинизму.

Как сообщает северное бюро Report, соревнования проходят при совместной организации Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра “Шахдаг”.

В церемонии открытия приняли участие председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и другие гости.

За первенство в соревнованиях будут бороться около 60 спортсменов из 11 стран.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şahdağ”da beynəlxalq xizək alpinizmi yarışı keçirilir

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