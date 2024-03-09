В Шахдаге проходят международные соревнования по горнолыжному альпинизму.
Как сообщает северное бюро Report, соревнования проходят при совместной организации Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF), Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра “Шахдаг”.
В церемонии открытия приняли участие председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов, генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и другие гости.
За первенство в соревнованиях будут бороться около 60 спортсменов из 11 стран.