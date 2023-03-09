В селе Агалы Зангиланского района открылась секция дзюдо

В средней школе села Агалы Зангиланского района по инициативе Министерства молодежи и спорта и поддержке Федерации дзюдо Азербайджана впервые открылась секция дзюдо.

В средней школе села Агалы Зангиланского района по инициативе Министерства молодежи и спорта и поддержке Федерации дзюдо Азербайджана впервые открылась секция дзюдо.

Об этом Report сообщили в федерации.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров и генсекретарь Рашад Расуллу в четверг ознакомились с условиями, созданными в секции.

Было отмечено, что тренировочный зал оборудован татами производства компании Taishan, официального поставщика Международной федерации дзюдо. Опытные тренеры федерации провели мастер-класс для местного тренера, жителя села Агалы, дзюдоиста Исмаила Гусейнли.