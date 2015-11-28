​На сегодняшнем турнире "Золотой Гран-при" определятся победители по вольной борьбе среди женщин

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем финальном этапе международного турнира "Золотой Гран-при", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, определятся победители по вольной борьбе среди женщин в весовых категориях 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 и 75 кг.

Как сообщает Report, в соревнованиях в Бакинском дворце спорта ведут борьбу около 450 спортсменов из 41 страны мира.

В 1/8 финала к борьбе присоединится Шафаг Мурадзаде в весовой категории 48 кг. Ее соперницей станет россиянка Валентина Исламова. Анжела Дороган в весовой категории 53 кг встретится с турчанкой Мерве Келгер, Солмаз Гашимзаде в этой же категории - с представительницей Казахстана Жылдыз Йешимовой. Алмаз Исмайлова (55 кг) поборется с Натальей Синишин, Алена Колесник - с американкой Карлен Слуберски. Соперницей Юлии Раткевич в весе 58 кг станет представительница Финляндии Тина Ваймонпаа, Ирина Нетреба (60 кг) встретится с японкой Юкако Каваи.

Одна из представительниц Азербайджана в весе 63 кг примет участие в 1/8 финала, вторая - в 1/16 финала.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские вольники завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.