В России пропал олимпийский чемпион

Чемпионом Олимпийских игр 1964 года по вольной борьбеАлександр Иваницкий пропал в Подмосковье

Чемпионом Олимпийских игр 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал в Подмосковье.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В правоохранительных органах заявили, что 82-летний мужчина ушел из дома в Рузском районе и пропал.

"В дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения, который 22 июля ушел из дома. В настоящее время устанавливается его местоположение", — сообщили в полиции.

Сын Александра Иваницкого Владимир рассказал, что тот ушел за грибами в сторону реки 22 июля. Он отметил, что отец взял плавательное средство, чтобы перебраться на другую сторону водоема.