В России на ринге во время соревнований умер 16-летний кикбоксер

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Спортсмен 16 лет, выступавший на соревнованиях по кикбоксингу в Туве, скончался на ринге после удара, нанесенного ему 21-летним соперником.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Следственного управления республиканского Следственного комитета.

Инцидент произошел во время боя в весовой категории до 54 кг открытого чемпионата по кикбоксингу г. Чадана Дзун Хемчикского района республики. "21-летний участник соревнования нанес удар ногой в область живота 16-летнего кикбоксера, от полученного удара последний потерял сознание. Несмотря на предпринятые меры по оказанию медицинской помощи, не приходя в сознание, потерпевший скончался на ринге", - сообщает пресс-служба.

По факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.