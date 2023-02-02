В прошлом году спортсмены Нахчывана завоевали 131 золотую медаль

В прошлом году спортсмены Нахчывана завоевали 131 золотую медаль.

В прошлом году спортсмены Нахчывана завоевали 131 золотую медаль.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Рамиль Гаджи Джалил Мамедгулузаде на мероприятии, состоявшемся в Нахчыванском государственном национальном драматическом театре в День молодежи.

Нахчыванские спортсмены завоевали 316 медалей (131 золото, 77 серебряных и 108 бронзовых), в том числе 216 - на соревнованиях национального уровня, 63 - на международных турнирах, 33 - на чемпионате Европы и 2 медали на первенстве мира.