О нас
Report Georgia
Аудио новости

В последний день чемпионата Европы азербайджанские каратисты завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали

В последний день чемпионата Европы азербайджанские каратисты завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали В финском городе Тампере завершился чемпионат Европы по карате среди юношей и девушек.
Индивидуальные
22 августа 2021 г. 21:32
В последний день чемпионата Европы азербайджанские каратисты завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали

В финском городе Тампере завершился чемпионат Европы по карате среди юношей и девушек.

Как сообщает Report, в последний день чемпионата в соревнованиях среди молодежи до 18-21 года представитель Азербайджана Аминага Гулиев (60 кг) победил всех своих соперников и стал двукратным чемпионом Европы.

Другие наши представители Гусейн Мамедли (67 кг) и Медина Садигова (55 кг) завоевали бронзовые медали.

Нихад Керимзаде (+70 кг) и Рашид Сулейманов (63 кг) завоевали золотые медали, Румиль Джафарли (76 кг) - серебряные медали. Айсу Алиева (47 килограммов) завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, наша команда, представленная в чемпионате Европы по каратэ 24 каратистами, завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Всего в чемпионате континента приняли участие 1 008 спортсменов из 45 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKarateçilərimiz Avropa çempionatının son günündə 1 qızıl, 2 gümüş medal qazanıblar

Другие новости из категории

Азербайджан на Паралимпийских играх в Токио будут представлять 2 спортсмена
Азербайджан на Паралимпийских играх в Токио будут представлять 2 спортсмена
22 августа 2021 г. 20:34
Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом мира
Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом мира
22 августа 2021 г. 18:18
Азербайджанский спортсмен из Украины стал чемпионом Европы
ФотоАзербайджанский спортсмен из Украины стал чемпионом Европы
22 августа 2021 г. 09:36
Азербайджанские борцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате в России
Азербайджанские борцы завоевали серебро и бронзу на чемпионате в России
21 августа 2021 г. 19:22
Токио-2020: Азербайджанский спортсмен отстранен от игр из-за коронавируса
Токио-2020: Азербайджанский спортсмен отстранен от игр из-за коронавируса
21 августа 2021 г. 16:10
Чемпионат мира: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал
Чемпионат мира: Азербайджанские борцы вышли в полуфинал
21 августа 2021 г. 14:40
Испанский велосипедист попал в аварию во время гонки
ВидеоИспанский велосипедист попал в аварию во время гонки
20 августа 2021 г. 22:40
Женщина-борец из Азербайджана завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль
Женщина-борец из Азербайджана завоевала на чемпионате мира бронзовую медаль
20 августа 2021 г. 19:15
Теннисист Рафаэль Надаль пропустит остаток сезона из-за травмы
Теннисист Рафаэль Надаль пропустит остаток сезона из-за травмы
20 августа 2021 г. 16:16
Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в полуфинал
Чемпионат мира: Два азербайджанских борца вышли в полуфинал
20 августа 2021 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi