В последний день чемпионата Европы азербайджанские каратисты завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали

В финском городе Тампере завершился чемпионат Европы по карате среди юношей и девушек.

В финском городе Тампере завершился чемпионат Европы по карате среди юношей и девушек.

Как сообщает Report, в последний день чемпионата в соревнованиях среди молодежи до 18-21 года представитель Азербайджана Аминага Гулиев (60 кг) победил всех своих соперников и стал двукратным чемпионом Европы.

Другие наши представители Гусейн Мамедли (67 кг) и Медина Садигова (55 кг) завоевали бронзовые медали.

Нихад Керимзаде (+70 кг) и Рашид Сулейманов (63 кг) завоевали золотые медали, Румиль Джафарли (76 кг) - серебряные медали. Айсу Алиева (47 килограммов) завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, наша команда, представленная в чемпионате Европы по каратэ 24 каратистами, завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Всего в чемпионате континента приняли участие 1 008 спортсменов из 45 стран.