В полуфинале турнира "Великий Шелковый путь" на ринг выйдут 19 азербайджанских боксеров

В рамках традиционного международного турнира "Великий Шелковый путь" в Баку на ринг выйдут 19 азербайджанских боксеров.

Как сообщает Report, на четвертый день соревнований завершились четвертьфинальные поединки среди мужчин и полуфинальные - среди женщин.

В весовой категории 50 кг Субхан Мамедов одолел Шипси Лачлана со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В полуфинале он сразится с Гогой Топурией из Грузии.

В этом же весе Билалхабаши Назаров также прошел в следующий этап. Он одержал досрочную победу над своим товарищем по команде Юсифом Солтановым. На пути к финалу Назаров встретится с Сахилом Аллахвердови (Грузия).

Мухаммедали Аширалиев (60 кг) победил Умида Рустамова со счетом 3:2 (29:28, 28:29, 29:28, 29:28, 28:29). В полуфинале он сразится с Алтынбеком Нурсултаном (Казахстан).

В том же весе Мухаммедали Гасымзаде выбил из борьбы Толгу Каю (Турция) - 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). За выход в финал он встретится с товарищем по команде Тайфуром Алиевым, который победил Муатеса Бечегра (Алжир) со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 27:30, 30:27).

Соперник Сархана Алиева (70 кг) Оливер Вилсон (Австралия) не вышел на бой. Азербайджанский боксер в полуфинале встретится с Рефиком Карталом (Турция).

Таким образом, в полуфинальном этапе, который состоится завтра среди мужчин, на ринг выйдут 19 азербайджанских боксеров. Выйдя в 1/2 финала, эти спортсмены гарантировали себе бронзовые медали.

В составе женской сборной Гюнель Рагимова (51 кг) и Эмили Рзаева (65 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями.

Отметим, что международный турнир "Великий Шелковый путь", проходящий в Бакинском центре бокса с участием 10 стран, завершится 7 апреля. Финальные поединки среди женщин-боксеров состоятся завтра.