В Пхенчхане, где проводятся Зимние олимпийские игры, начался ураган - ВИДЕО

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В южнокорейском Пхенчхане, где проводятся Зимние олимпийские игры, начался ураган.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт championat.com, скорость ветра продолжает усиливаться, идет экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов.

В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено. 10 февраля температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников.

Отмечается, что сложнее всего приходится самим спортсменам. В период ожидания начала состязаний они спасаются от мороза всеми доступными способами – пользуются специальными "согревающими" наклейками для лица, укутываются в термоодежду.

Ранее стало известно, что женскую индивидуальную гонку по биатлону отменили. Также были перенесены некоторые другие соревнования, которые проводят на открытом воздухе. Пока неизвестно, пройдут соревнования по хоккею, или их также придется отменить.