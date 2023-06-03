В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел шахматный турнир с участием иностранных дипломатов

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел шахматный турнир между иностранными дипломаты, студентами и школьниками Москвы, приуроченный к Международному дню защиты детей.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошел шахматный турнир между иностранными дипломаты, студентами и школьниками Москвы, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Как сообщает российское бюро Report , в турнире, организованном при поддержке Федерации шахмат России, принял участие российский гроссмейстер Василий Папин, который отметил, что шахматные традиции в Азербайджане всегда были сильными, азербайджанские команды в международных соревнованиях всегда борются за первые места.

"Проведение турнира, посвященного Международному дню защиты детей, - очень хорошая инициатива. Удалось собрать много умных, талантливых детей, за что спасибо павильону "Азербайджан", посольству Азербайджана и всем организаторам. Надеюсь, что турнир не станет последним, а возможно и станет традиционным", - сказал В.Папин.

Директор павильона "Азербайджан" Саадат Кадырова напомнила, что в Азербайджане шахматы один из популярных видов спорта.

"В Азербайджане сильная шахматная школа. Во всех регионах действуют детские шахматные школы, что является свидетельством особого внимания к шахматам в стране. И мы решили создать такую дружественную интеллектуальную российско-азербайджанскую платформу, где дипломаты из разных стран, в том числе азербайджанского посольства могут состязаться со студентами и детьми".

От имени посольства Азербайджана в РФ участников турнира приветствовал атташе по культуре Заур Пашаев.

Победитель турнира получил памятный приз от павильона "Азербайджан". Для участников праздника были организованы конкурсы и викторины с памятными призами от Банка "МБА-МОСКВА" и сети призовых аттракционов "Тир призовой".

Гости павильона смогли также посетить открытую совместно с Государственным музеем Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии Министерства культуры России выставку "Станковая скульптура Азербайджана 1940–1950 гг." и выставку "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство", организованную совместно с Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России.