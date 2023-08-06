В Париже отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены

Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в реке Сена.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в реке Сена.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба организации.

Отметим, что 5 августа Федерация плавания Франции отменила тренировки и объявила о переносе соревнований по той же причине.

"После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов. После консультаций с органами здравоохранения и партнерами мероприятия, запланированный на эти выходные этап Кубка мира по плаванию на открытой воде было решено отменить", - говорится в заявлении пресс-службы.