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В Париже отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены

В Париже отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в реке Сена.
Индивидуальные
6 августа 2023 г. 12:48
В Париже отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены

Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в реке Сена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

Отметим, что 5 августа Федерация плавания Франции отменила тренировки и объявила о переносе соревнований по той же причине.

"После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов. После консультаций с органами здравоохранения и партнерами мероприятия, запланированный на эти выходные этап Кубка мира по плаванию на открытой воде было решено отменить", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə üzgüçülük üzrə Dünya Kuboku ləğv edilib

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