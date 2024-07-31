В "Олимпийском доме Азербайджана" в Париже состоялась встреча со спортсменами

В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже в "Олимпийском доме Азербайджана" состоялась встреча со спортсменами.

В рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже в "Олимпийском доме Азербайджана" состоялась встреча со спортсменами.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, на встрече присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, президент Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев, вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, олимпийские и мировые чемпионы, а также спортсмены, представляющие нашу страну, их тренеры, представители медиа, официальные представители различных стран и другие лица.

Художественная часть мероприятия продолжилась музыкальными номерами.

Гости также вместе посмотрели игру Азербайджан – Испания по баскетболу.