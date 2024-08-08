В Олимпийском доме Азербайджана состоялись встречи с представителями международных организаций

В рамках XXXIII летней Олимпиады в Олимпийском доме Азербайджана в Париже состоялись встречи с олимпийскими делегациями ряда стран и представителями международных спортивных организаций.

В рамках XXXIII летней Олимпиады в Олимпийском доме Азербайджана в Париже состоялись встречи с олимпийскими делегациями ряда стран и представителями международных спортивных организаций.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, успешное выступление нашего тхэквондиста Гашима Магометова, завоевавшего серебряную медаль на Олимпиаде, было встречено участниками мероприятия с большой радостью и аплодисментами.

Кроме того, были отмечены дни рождения представителей азербайджанских СМИ, освещающих соревнования наших спортсменов на Олимпийских играх, Шамсаддина Аббасова (CBC TV), Эльмира Алиева (haqqin.az) и Дилавера Наджафова (AGİN). Участники мероприятия поздравили журналистов и пожелали успехов в их деятельности.

Художественная часть мероприятия продолжилась концертной программой.

Отметим, что летняя Олимпиада Париж-2024 завершится 11 августа.