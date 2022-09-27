В новом сезоне "Формулы-1" будет увеличено количество спринтов

В сезоне 2023 года чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 количество спринтов будет увеличено с трех до шести.

В сезоне 2023 года чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 количество спринтов будет увеличено с трех до шести.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед Бин Сулайем, слова которого приведены на официальном сайте организации.

Соответствующее решение принято по итогам электронного голосования Всемирного совета ФИА по автоспорту.

"Подтверждаю, что начиная с сезона-2023 в Формуле-1 будет проводиться шесть гоночных уикендов со спринтом. Это ещё один пример продолжающегося роста автоспорта. Благодаря тесному сотрудничеству со Стефано Доменикали (президент и исполнительный директор Формулы-1 — ред.) мы провели тщательный анализ влияния дополнительных спринтов. Такие сессии придают гоночным уикендам захватывающую динамику и уже доказали свою популярность в последние два сезона. Уверен, что позитивная тенденция сохранится, и я рад решению Всемирного совета ФИА", - заявил президент ФИА Мохаммед Бен-Сулайем.

Напомним, что гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 28-30 апреля.