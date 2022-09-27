В новом сезоне "Формулы-1" будет увеличено количество спринтов

В сезоне 2023 года чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 количество спринтов будет увеличено с трех до шести.
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Соответствующее решение принято по итогам электронного голосования Всемирного совета ФИА по автоспорту.
"Подтверждаю, что начиная с сезона-2023 в Формуле-1 будет проводиться шесть гоночных уикендов со спринтом. Это ещё один пример продолжающегося роста автоспорта. Благодаря тесному сотрудничеству со Стефано Доменикали (президент и исполнительный директор Формулы-1 — ред.) мы провели тщательный анализ влияния дополнительных спринтов. Такие сессии придают гоночным уикендам захватывающую динамику и уже доказали свою популярность в последние два сезона. Уверен, что позитивная тенденция сохранится, и я рад решению Всемирного совета ФИА", - заявил президент ФИА Мохаммед Бен-Сулайем.
Напомним, что гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 28-30 апреля.