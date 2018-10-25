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    В НОК состоялась встреча с участниками III летних юношеских Олимпийских игр

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Дни триумфа" в Национальном олимпийском комитете состоялась встреча со спортсменами национальной команды – участниками III летних юношеских Олимпийских игр. 

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генсек Агаджан Абиев, завотделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, а также официальные лица других федераций.

    До мероприятия был продемонстрирован видеоролик. Вице-президент НОК Ч.Гусейнзаде поздравил медалистов: "Не завоевавшие медали спортсмены тоже упорно боролись. Наши атлеты, теннисисты выступили прекрасно. 7 медалей завоеваны в различных видах спорта. Это говорит о развитии спорта в Азербайджане, его высоком уровне", - отметил он.

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