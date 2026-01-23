Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В НОК наградили участников проекта "Сильные спортсмены с этическими и психологическими навыками"

    Индивидуальные
    • 23 января, 2026
    • 14:51
    В НОК наградили участников проекта Сильные спортсмены с этическими и психологическими навыками

    В административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана состоялась церемония награждения, посвященная проекту "Сильный спортсмен с этическими и психологическими навыками".

    Как сообщили Report в комитете, в мероприятии приняли участие вице-президенты НОК Чингиз Гусейнзаде и Земфира Мефтахетдинова, глава спортивного отдела Гасанага Рзаев, председатель Комиссии атлетов Фарида Азизова, руководитель Академии этики Гюнель Ибрагим, члены комиссии, олимпийские чемпионы и призеры, а также участники проекта.

    После ряда выступлений участникам проекта были вручены сертификаты. Руководителю Академии этики Гюнель Ибрагим было вручено благодарственное письмо Национального олимпийского комитета за поддержку в реализации проекта.

    Проект был реализован по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета и при поддержке Академии этики.

    MOK-da "Etik və psixoloji bacarıqlara güclü idmançı" layihəsinin təltifetmə mərasimi keçirilib

