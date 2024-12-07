В Нахчыване в 5 местах сданы в эксплуатацию спортивные сооружения

В Нахчыване в 8 местах проводится установка открытых спортивных сооружений.

В Нахчыване в 8 местах проводится установка открытых спортивных сооружений.

Как сообщает Report, 5 спортивных площадок уже сданы в эксплуатацию, в честь чего 7 декабря состоялось презентационное мероприятие.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта НАР, заместитель министра Меджид Сеидов рассказал о важности социального проекта, реализуемого в рамках "Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Он назвал установку открытых спортивных сооружений в Нахчыване вкладом в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и обогащение инфраструктуры города.

Отметим, что работы еще в 3 районах города находятся на завершающей стадии, и спортплощадки планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие дни.