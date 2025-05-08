В Нахчыване прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти Гейдара Алиева

17:58

В Нахчыване прошел турнир по дзюдо, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в соревнованиях приняли участие 70 спортсменов 2010-2013 годов рождения.

Давуд Мамедзаде (38 кг), Онур Фарзалиев (42 кг), Фуад Джалилзаде (46 кг), Эльвин Джафаров (50 кг), Юсиф Асадли (55 кг), Гусейн Мустафаев (60 кг), Садиг Рзазаде (66 кг), Саджад Гейдаров (73 кг), Мирмухаммед Гаджилы (+73 кг), Ляман Багирова (36 кг), Нурай Джаббарлы (40 кг), Ягмур Ализаде (44 кг), Нурай Керимова (48 кг) и Айсу Сафарова (65 кг) завоевали золотые медали.

Обладатели первых трех мест были награждены дипломами и медалями.