О нас

В Нахчыване прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти Гейдара Алиева

В Нахчыване прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти Гейдара Алиева 17:58
Индивидуальные
8 мая 2025 г. 18:13
В Нахчыване прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти Гейдара Алиева

В Нахчыване прошел турнир по дзюдо, посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в соревнованиях приняли участие 70 спортсменов 2010-2013 годов рождения.

Давуд Мамедзаде (38 кг), Онур Фарзалиев (42 кг), Фуад Джалилзаде (46 кг), Эльвин Джафаров (50 кг), Юсиф Асадли (55 кг), Гусейн Мустафаев (60 кг), Садиг Рзазаде (66 кг), Саджад Гейдаров (73 кг), Мирмухаммед Гаджилы (+73 кг), Ляман Багирова (36 кг), Нурай Джаббарлы (40 кг), Ягмур Ализаде (44 кг), Нурай Керимова (48 кг) и Айсу Сафарова (65 кг) завоевали золотые медали.

Обладатели первых трех мест были награждены дипломами и медалями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan cüdo turniri keçirilib

Другие новости из категории

Азербайджанские дзюдоисты присоединились к учебно-тренировочным сборам в Турции
ФотоАзербайджанские дзюдоисты присоединились к учебно-тренировочным сборам в Турции
7 мая 2025 г. 14:26
Азербайджанские борцы завоевали медали на молодежном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали медали на молодежном турнире в Турции
6 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония закрытия Международного шахматного фестиваля Baku Open-2025
ФотоСостоялась церемония закрытия Международного шахматного фестиваля Baku Open-2025
6 мая 2025 г. 20:28
Определился победитель турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева
ФотоОпределился победитель турнира по мини-футболу, посвященного памяти Гейдара Алиева
6 мая 2025 г. 18:19
В Баку проходит международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева
ФотоВ Баку проходит международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева
6 мая 2025 г. 15:04
Азербайджанские борцы приступили к сборам в России
Азербайджанские борцы приступили к сборам в России
6 мая 2025 г. 14:12
Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих
Азербайджанский дефлимпийский комитет вступил в Международный комитет спорта глухих
6 мая 2025 г. 12:30
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях в прошлом месяце
ФотоФарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях в прошлом месяце
5 мая 2025 г. 19:42
Наказанный за допинг борец не входил в состав сборной Азербайджана
Наказанный за допинг борец не входил в состав сборной Азербайджана
5 мая 2025 г. 12:15
Азербайджанские борцы выступят на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы выступят на международном турнире в Турции
5 мая 2025 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi