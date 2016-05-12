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    В июле определится сумма приза для азербайджанских спортсменов, которые завоюют медали на Олимпиаде

    Знаменосец пока не определился

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Пока не определился знаменосец сборной Азербайджана, которая выступит на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

    Как сообщает Report, заявление об этом сделал министр молодежи и спорта Азад Рагимов

    Он отметил, что сумма приза для спортсменов, которые займут высокие места на олимпиаде, назначит президент Ильхам Алиев: "Сумма приза будет установлена в июле на основании распоряжения, которое подпишет президент". 

    Отметим, что Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро пройдут 5-21 августа.

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