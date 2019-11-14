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В Москве застрелили чемпиона мира-армянина

В Москве застрелили чемпиона мира-армянина

В Москве застрелили известного армянского спортсмена Ашота Боляна.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Московский комсомолец", тело 40-летнего Боляна обнаружили возле дома на Нахимовском проспекте. 

Местный житель парковал свою машину и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля, и какое-то время он лежал мёртвым на парковке.

Отметим, что он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

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