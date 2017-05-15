Москва. 15 мая. REPORT.AZ/ В Москве прошел IV Межнациональный шахматный турнир памяти Вугара Гашимова.

Как сообщает российское бюро Report, организатором турнира выступили Фонд развития и возрождения азербайджанской культуры (РВАК) и Московский дом национальностей (МДН).

Руководитель Фонда РВАК Шамиль Тагиев отметил значимость турнира в плане развития шахматных традиций и воспитания спортивных традиций.

"Вугара Гашимова называли при жизни "золотым мальчиком" азербайджанских шахмат. Надеюсь, что молодые участники турнира приобретут здесь необходимый опыт для дальнейшей шахматной карьеры", - заявил Ш.Тагиев.

На открытии турнира выступили также вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и отец покойного азербайджанского гроссмейстера Гасым Гашимов, которые рассказали о Вугаре, как о ярком человеке и спортсмене.

"Очень радует, что в Москве проводятся подобные турниры", - отметил вице-чемпион С.Карякин.

На турнире приняли участие как шахматисты-любители, так и профессионалы.

По итогам соревнования победителем был объявлен гроссмейстер Игорь Ягупов. Среди прочих призов он также получил возможность принять участие в следующем Шемкирском шахматном супертурнире памяти Вугара Гашимова в качестве почетного гостя.