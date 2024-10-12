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В "Мингячевирской регате-2024" примут участие до 100 спортсменов

В "Мингячевирской регате-2024" примут участие до 100 спортсменов 16^38
Индивидуальные
12 октября 2024 г. 16:53
В Мингячевирской регате-2024 примут участие до 100 спортсменов

В международном турнире по академической гребле "Мингячевирская регата-2024", который пройдет 16-18 сентября, примут участие до 100 спортсменов из 12 стран.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

Традиционная регата впервые будет организована и в Физули, на водохранилище на Ашагы Кенделанчай.

Соревнования начнутся 16 октября в Мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура".

В связи с Днем освобождения города Физули от оккупации 17 октября в Физули состоится официальная церемония открытия регаты на водохранилище Ашагы Кенделанчай.

А 18 октября в Мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" пройдут финальные соревнования и церемония закрытия.

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Версия на азербайджанском языке "Mingəçevir Reqatası-2024"ün proqramı açıqlanıb, yarış ilk dəfə Füzulidə də təşkil olunacaq

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