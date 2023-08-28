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В Мингячевире вновь пройдут соревнования по плаванию

В Мингячевире вновь пройдут соревнования по плаванию При совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и Бакинской городской кольцевой операционной компании состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 09:21
В Мингячевире вновь пройдут соревнования по плаванию

При совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и Бакинской городской кольцевой операционной компании состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает Report, проект будет реализован во второй раз 2 сентября в Мингячевире, на берегу Куры.

В заплыве, который будет организован между берегами реки Куры на дистанции 300 метров, смогут принять участие желающие старше 12 лет из всех районов и городов Азербайджана. О проведении соревнований были проинформированы местные региональные учреждения Министерства молодежи и спорта. По итогам соревнований победители будут награждены медалями и дипломами.

Отметим, что в 2022 году в одноименном заплыве приняли участие около 300 профессиональных пловцов и любителей разных возрастов.

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Версия на азербайджанском языке Suda kütləvi üzmə yarışı yenidən Mingəçevirdə keçiriləcək

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