В Мингячевире вновь пройдут соревнования по плаванию

При совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и Бакинской городской кольцевой операционной компании состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

При совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и Бакинской городской кольцевой операционной компании состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает Report, проект будет реализован во второй раз 2 сентября в Мингячевире, на берегу Куры.

В заплыве, который будет организован между берегами реки Куры на дистанции 300 метров, смогут принять участие желающие старше 12 лет из всех районов и городов Азербайджана. О проведении соревнований были проинформированы местные региональные учреждения Министерства молодежи и спорта. По итогам соревнований победители будут награждены медалями и дипломами.

Отметим, что в 2022 году в одноименном заплыве приняли участие около 300 профессиональных пловцов и любителей разных возрастов.