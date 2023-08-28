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В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону

В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 13:56
В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону

В Мингячевире пройдет чемпионат Азербайджана по триатлону.

Как сообщает Report, соревнования, которые пройдут при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации триатлона Азербайджана и Baku City Circuit, состоятся 3 сентября.

Чемпионат проводится среди спортсменов в возрастной категории 10-13 лет и 14-17 лет (плавание 300 м, велосипед 8 км, бег 2 км), старше 18 лет (юниоры/U23/элит - плавание 1500 м, велосипед 40 км, бег 10 км) и среди команд (эстафета - плавание 1500 м, велосипед 40 км, бег 10 км).

Желающие принять участие в соревнованиях должны зарегистрироваться до 31 августа. Регистрация производится бесплатно.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə triatlon üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

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