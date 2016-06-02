​В Махачкале с огнестрельным оружием напали на чемпиона мира по тайскому боксу - ВИДЕО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В интернете появилось видео нападения на бойца MMA, чемпиона мира по тайскому боксу Шахбулата Шамхалаева.

Как передает Report, видео, в частности, публикует агентство РИА Новости. На записи видно, как в ресторан, где находился Шамхалаев, заходит мужчина и открывает огонь.

Конфликт произошел в ресторане "Петровск" в Махачкале вечером 1 июня. В спортсмена выстрелили несколько раз, после чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Согласно данным, из его тела извлекли шесть пуль, также спортсмену пришлось удалить почку.

32-летний Шамхалаев выступает в полулегкой весовой категории, занимал первые места на чемпионате России и чемпионате мира по тайскому боксу.