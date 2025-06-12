В Лянкяране прошла церемония открытия Южного регионального боксерского центра

В Лянкяране состоялась церемония открытия Южного регионального боксерского центра.

В Лянкяране состоялась церемония открытия Южного регионального боксерского центра.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Вюсал Насирли, глава Исполнительной власти Лянкярана Талех Гарашов и др.

Гости посетили центр, понаблюдали за тренировками и поединками юных боксеров. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и вице-президент ФБА Вюсал Насирли дали соответствующие рекомендации и поручения.

Центр оборудован современной техникой. Общая площадь нового боксерского комплекса составляет более 2,5 гектаров, а административное здание состоит из двух этажей. На первом этаже расположены тренировочный зал и два ринга. Также есть комната для собраний тренеров, 2 раздевалки, тренажеры и площадка для мини-футбола.

Отметим, что одним из основных направлений деятельности ФБА является повышение интереса к боксу в регионах, обеспечение его массовости и укрепление материально-технической базы. Помимо Южного регионального боксерского центра, функционируют также Бакинский боксерский центр и Учебный боксерский центр на стадионе города Сумгайыта.