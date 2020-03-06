В Италии из-за коронавируса отменили еще одно соревнование

Гран-при Италии "Формулы-Е" перенесено.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу соревнований, причиной послужила вспышка коронавируса.

Организаторы совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) будут рассматривать варианты проведения этапа позднее.

В феврале по той же причине FIA отложила проведение этапа "Формулы-Е" в Китае, который должен был пройти 21 марта.

Отметим, что в Италии число скончавшихся от коронавируса достигло 148 человек.

Напомним, что вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. Число инфицированных в Италии превысило 3,8 тысяч.