В интернете опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли - ВИДЕО

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В интернете опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА).

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, оппонентом Ли по поединку выступил его ученик Тэд Вонг.

Ролик выложили на канале Bruce Lee Central в YouТube и набрал уже больше 8,5 миллионов просмотров.

Кадры были сняты в основанной Ли калифорнийской школе боевых искусств. За два дня ролик уже набрал 7,5 млн просмотров.