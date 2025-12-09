В Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова
Индивидуальные
- 09 декабря, 2025
- 09:18
Сегодня в Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, турнир организован Шахматным фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.
В двух турах в рапиде и блице сразятся 6 шахматистов: Ян Непомнящий (ФИДЕ), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы (Азербайджан).
Мемориал завершится 11 декабря.
Последние новости
09:57
Австралия приобретает шесть ударных БПЛА Ghost Bat почти за $1 млрдДругие страны
09:57
Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $66Энергетика
09:53
Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездкиДругие страны
09:45
Видео
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на дороге Хокмели-ГобуПроисшествия
09:41
В Товузе трехлетний ребенок утонул в бассейнеПроисшествия
09:38
В Японии за 14 часов произошли более десяти подземных толчковДругие страны
09:32
В Агджабеди автомобиль врезался в стену жилого дома, есть погибшийПроисшествия
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2025)Финансы
09:18