    В Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова

    Индивидуальные
    • 09 декабря, 2025
    • 09:18
    В Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова

    Сегодня в Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, турнир организован Шахматным фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

    В двух турах в рапиде и блице сразятся 6 шахматистов: Ян Непомнящий (ФИДЕ), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы (Азербайджан).

    Мемориал завершится 11 декабря.

