Сегодня в Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, турнир организован Шахматным фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

В двух турах в рапиде и блице сразятся 6 шахматистов: Ян Непомнящий (ФИДЕ), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы (Азербайджан).

Мемориал завершится 11 декабря.