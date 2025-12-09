İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Xankəndidə XI Vüqar Həşimov Memorialına start verilir

    Fərdi
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:03
    Xankəndidə XI Vüqar Həşimov Memorialına start verilir

    Xankəndi şəhərində bu gün XI Vüqar Həşimov Memorialına start veriləcək.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Vüqar Həşimov Şahmat Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutacaq turnirdə 6 şahmatçı rapid və blits üzrə mübarizə aparacaq.

    Zəka sahiblərindən Yan Nepomnyaşi (FİDE), Amin Tabatabai (İran), Vladimir Fedoseyev (Sloveniya), Nodirbek Yakubboyev (Özbəkistan), Rauf Məmmədov və Aydın Süleymanlı 2 dövrədə qüvvələrini sınayacaqlar.

    Qeyd edək ki, Memorial dekabrın 11-də başa çatacaq.

    Vüqar Həşimov Memorialı Azərbaycan Şahmat Federasiyası Xankəndi
    В Ханкенди стартует XI Мемориал Вугара Гашимова

    Son xəbərlər

    10:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:50
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Əbu-Dabidə "Bridge" media və məzmun sənayesi sammitində iştirak edir

    Media
    09:49

    Azərbaycan millisinin 6 boksçusu dünya çempionatının 1/4 finalına yüksəlib

    Fərdi
    09:48

    Nazir müavini Doha Forumunda Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid siyasətindən danışıb

    Xarici siyasət
    09:37

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşüb

    Energetika
    09:33

    Pakistanda silahlı hücum nəticəsində 6 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    09:31

    "Sabah" Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq

    Komanda
    09:23

    Ağcabədidə avtomobil yaşayış evinin divarına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:19

    Tovuzda 3 yaşlı uşaq hovuzda boğularaq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti