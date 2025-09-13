Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В Гяндже стартует турнир по плаванию ASF Ganja Cup 2025

    Индивидуальные
    • 13 сентября, 2025
    • 15:08
    В Гяндже стартует турнир по плаванию ASF Ganja Cup 2025

    В преддверии III Игр СНГ в Гяндже в Спортивном дворце проводится турнир ASF Ganja Cup 2025, организованный Федерацией плавания Азербайджана.

    Как сообщает западное бюро Report, в соревнованиях, проводимых при поддержке Исполнительной власти Гянджи, Министерства молодежи и спорта, а также компании "Бакинское городское кольцо", примут участие более 200 пловцов, представляющих различные клубы.

    Первые соревнования начнутся сегодня в 15:30, а завтра - в 09:30.

    Гянджа плавание турнир III Игры стран СНГ
    Gəncədə üzgüçülük üzrə "ASF Ganja Cup 2025" turniri start götürür

