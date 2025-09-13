В Гяндже стартует турнир по плаванию ASF Ganja Cup 2025

В преддверии III Игр СНГ в Гяндже в Спортивном дворце проводится турнир ASF Ganja Cup 2025, организованный Федерацией плавания Азербайджана.

Как сообщает западное бюро Report, в соревнованиях, проводимых при поддержке Исполнительной власти Гянджи, Министерства молодежи и спорта, а также компании "Бакинское городское кольцо", примут участие более 200 пловцов, представляющих различные клубы.

Первые соревнования начнутся сегодня в 15:30, а завтра - в 09:30.