В Гяндже будет организован международный турнир по плаванию

В гянджинском Дворце спорта пройдет турнир "ASF Ganja Cup 2025", организованный Федерацией плавания Азербайджана (ФПА) при поддержке Министерства молодежи и спорта и Бакинской городской кольцевой операционной компании.

Об этом сообщили Report в пресс-службы ФПА.

В соревнованиях примут участие более 200 пловцов, представляющих различные клубы.

Расходы на транспорт (Баку - Гянджа - Баку), проживание и питание будут возмещаться для спортсменов, представляющих какой-либо клуб и имеющих более 300 баллов WA (бывший FINA). Спортсмены, не соответствующие указанным критериям, также могут участвовать в турнире по желанию. Однако для них будет организован только транспорт.

Город Гянджа станет хозяином соревнований по плаванию и ряду других видов спорта во время III Игр СНГ. Церемонии открытия и закрытия престижных соревнований пройдут на Гянджинском городском стадионе 28 сентября и 8 октября соответственно.

Соревнования по плаванию будут проходить в гянджинском Дворце спорта с 27 сентября по 2 октября.

Отметим, что "ASF Ganja Cup 2025" будет организован 13-14 сентября.