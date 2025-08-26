О нас

В Гяндже будет организован международный турнир по плаванию

В Гяндже будет организован международный турнир по плаванию В Гяндже будет организован международный турнир по плаванию
Индивидуальные
26 августа 2025 г. 17:04
В Гяндже будет организован международный турнир по плаванию

В гянджинском Дворце спорта пройдет турнир "ASF Ganja Cup 2025", организованный Федерацией плавания Азербайджана (ФПА) при поддержке Министерства молодежи и спорта и Бакинской городской кольцевой операционной компании.

Об этом сообщили Report в пресс-службы ФПА.

В соревнованиях примут участие более 200 пловцов, представляющих различные клубы.

Расходы на транспорт (Баку - Гянджа - Баку), проживание и питание будут возмещаться для спортсменов, представляющих какой-либо клуб и имеющих более 300 баллов WA (бывший FINA). Спортсмены, не соответствующие указанным критериям, также могут участвовать в турнире по желанию. Однако для них будет организован только транспорт.

Город Гянджа станет хозяином соревнований по плаванию и ряду других видов спорта во время III Игр СНГ. Церемонии открытия и закрытия престижных соревнований пройдут на Гянджинском городском стадионе 28 сентября и 8 октября соответственно.

Соревнования по плаванию будут проходить в гянджинском Дворце спорта с 27 сентября по 2 октября.

Отметим, что "ASF Ganja Cup 2025" будет организован 13-14 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International swimming tournament to be held in Ganja
Версия на азербайджанском языке Gəncədə üzgüçülük üzrə beynəlxalq turnir təşkil olunacaq

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi