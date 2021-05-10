В Грузии завершился турнир по борьбе в память о Гейдаре Алиеве

В Грузии завершился турнир по борьбе "Турнир дружбы", приуроченный к 98-летней годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как передает грузинское бюро Report, в Марнеули прошли финальные встречи соревнования и награждение победителей.
В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев, губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, члены грузинского парламента, представители федерации борьбы и другие официальные лица.
В соревновании, организованном посольством и Союзом азербайджанских спортсменов Грузии, приняли участие около 150 спортсменов в весовой категории 20-75 кг, представляющих 16 клубов.
Победителям турнира были вручены кубок, медали, денежные призы и сертификаты.