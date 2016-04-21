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    В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2016

    Торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2016 года прошла в Греции

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2016 года прошла в Греции.

    Как сообщает Report, мероприятие состоялось на развалинах Олимпии на полуострове Пелопоннес. 

    В церемонии зажжения огня принял участие и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

    После ритуала в древнегреческом святилище - храме Геры - начнется эстафета олимпийского огня, которая в первые дни пройдет по территории Греции. 

    27 апреля она формально будет передана делегации оргкомитета Рио-2016.

    Национальный этап эстафеты в Бразилии стартует 3 мая в столице страны - городе Бразилиа и завершится в Рио-де-Жанейро в день открытия Игр - 5 августа. За 95 дней эстафеты олимпийский огонь преодолеет расстояние в 20 тысяч километров по земле и еще 16 тысяч - по воздуху. 

    Летние Игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

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