В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2016

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2016 года прошла в Греции.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на развалинах Олимпии на полуострове Пелопоннес.

В церемонии зажжения огня принял участие и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

После ритуала в древнегреческом святилище - храме Геры - начнется эстафета олимпийского огня, которая в первые дни пройдет по территории Греции.

27 апреля она формально будет передана делегации оргкомитета Рио-2016.

Национальный этап эстафеты в Бразилии стартует 3 мая в столице страны - городе Бразилиа и завершится в Рио-де-Жанейро в день открытия Игр - 5 августа. За 95 дней эстафеты олимпийский огонь преодолеет расстояние в 20 тысяч километров по земле и еще 16 тысяч - по воздуху.

Летние Игры-2016 пройдут с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро.