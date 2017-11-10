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    В Габале при поддержке Федерации дзюдо Азербайджана прошел семинар для тренеров и арбитров

    Очередные семинары пройдут 11 ноября в Баку, а на следующий день в Гяндже© Judo.az

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Габалинском районе при организационной поддержке Федерации дзюдо Азербайджана прошел семинар для тренеров и арбитров.

    Как сообщили Report в Федерации, семинар провел командированный федерацией в Габалу председатель Комитета судей, арбитр международной категории Фариз Гусейнов.

    На семинаре наряду с тренерами и судьями, также участвовали дзюдоисты северного региона. Ф.Гусейнов предоставил подробную информацию о новых принятых Международной федерацией дзюдо правилах, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. Участников как с теоретической, так и с практической точек зрения проинформировали о новой технике и правилах.

    Отметим, что очередные семинары пройдут 11 ноября в Баку, а на следующий день в Гяндже. 

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