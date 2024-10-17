В Физули состоялась церемония открытия "Мингячевирской регаты-2024"

В Физули состоялась церемония открытия международного турнира по академической гребле, каяку и каноэ "Мингячевирская регата-2024".

В Физули состоялась церемония открытия международного турнира по академической гребле, каяку и каноэ "Мингячевирская регата-2024".

Как сообщает сотрудник Report из Физули, официальная церемония открытия соревнований состоялась на водохранилище Ашагы Кёнделенчай.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь НОК Азер Алиев, президент Федерации гребли и каноэ Азербайджана Вугар Ахмедов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Отметим, что "Мингячевирская регата" организована Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией каноэ и гребли Азербайджана. Турнир приурочен к четвертой годовщине освобождения Физули от оккупации и завершится 18 октября.