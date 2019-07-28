В финал Чемпионата Европы прошли три азербайджанских парадзюдоиста

Во второй день Чемпионата Европы по парадзюдо три азербайджанских паралимпийца прошли прошли в финал.

Как передаёт Report, об этом сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Путёвки в финал проходящего в итальянском городе Генуя турнира завоевали среди мужчин - Ильхам Закиев (+100 кг), среди женщин - Дурседеф Керимова (+70 кг) и Ханым Гусейнова (+63 кг).

Кянан Абдуллаханлы (100 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг) будут бороться за бронзовые медали.

Финальные поединки состоятся в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанские парадзюдоисты завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые медали.