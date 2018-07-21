В "Феррари" подтвердили уход Маркьонне с поста президента

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Серджио Маркьонне может покинуть пост из-за проблем со здоровьем. Теперь эта информация подтвердилась официально.

Как передает Report со ссылкой на Motor Sport Magazine, функционер не сможет выполнять свои обязанности в связи с перенесённой операцией.

«С глубокой грустью сообщаем, что во время сегодняшней встречи совет директоров „Феррари“ узнал, что Серджио Маркьонне не сможет вернуться к работе», — говорится в официальном заявлении.

Новым председателем совета директоров станет Джон Элканн. Исполнительным директором вместо Марьконне станет член совета директоров «Феррари» Луи Камиллери, который является бывшим президентом компании Philip Morris International. Официально Камилерри должны утвердить на ближайшем заседании совета директоров.