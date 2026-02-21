В Федерации бадминтона Азербайджана произведено новое назначение
Индивидуальные
- 21 февраля, 2026
- 13:09
Генеральным секретарем Федерации бадминтона Азербайджана (ФБА) назначен Аждар Джафаров.
Как сообщает Report, А. Джафаров ранее занимал должность советника президента ФБА Талеха Зиядова по спортивным вопросам.
Отметим, что Джафаров уже занимал должность генсека ФБА в 2011-2016гг.
Мастер спорта и заслуженный тренер Аждар Джафаров также является международным судьей олимпийской категории.
Последние новости
