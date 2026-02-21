Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Федерации бадминтона Азербайджана произведено новое назначение

    21 февраля, 2026
    13:09
    В Федерации бадминтона Азербайджана произведено новое назначение

    Генеральным секретарем Федерации бадминтона Азербайджана (ФБА) назначен Аждар Джафаров.

    Как сообщает Report, А. Джафаров ранее занимал должность советника президента ФБА Талеха Зиядова по спортивным вопросам.

    Отметим, что Джафаров уже занимал должность генсека ФБА в 2011-2016гг.

    Мастер спорта и заслуженный тренер Аждар Джафаров также является международным судьей олимпийской категории.

