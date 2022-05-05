В этом месяце Баку примет Кубок мира

Баку готов принять Кубок мира.

Баку готов принять Кубок мира.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров.

По словам генсека, несмотря на то, что из-за пандемии запланированные в нашей стране в 2020 и 2021 годах престижные международные мероприятия по этому виду спорта так и не были проведены, в Бакинском стрелковом центре не прекращались местные состязания, команды продолжали подготовку.

Согласно решению Исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в Баку с 27 мая по 7 июня состоится Кубок мира, в рамках которого атлеты будут соревноваться по 15 олимпийским дисциплинам пулевой и стендовой стрельбы. В ходе этого престижного соревнования Бакинский стрелковый центр примет около 700 спортсменов из более чем 70 стран.