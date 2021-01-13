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В этом году в Азербайджане может не состояться соревнование "Формулы 1"

В этом году в Азербайджане может не состояться соревнование "Формулы 1" В этом году Гран-при Азербайджана "Формулы 1" может не состояться
Индивидуальные
13 января 2021 г. 10:30
В этом году в Азербайджане может не состояться соревнование Формулы 1

В этом году Гран-при Азербайджана "Формулы 1" может не состояться.

Как передает Report со ссылкой на издание Auto Motor und Sport, на строительство трассы и подготовку города к соревнованиям потребуется не менее 7 недель, кроме того в страну должны приехать работники из-за рубежа. Однако ограничения на поездки или обязательства, связанные с карантином, усложняют ситуацию.

Помимо соревнований в Азербайджане, остается неуточненным вопрос проведения Гран-при Монако и Гран-при Канады. Этап в Монако должен состояться 23 мая. Ожидается, что окончательное решение будет принято в конце февраля. Отмена одного из этих трех Гран-при может создать почву для проведения соревнования "Формулы 1" в Турции.

Менеджер по связям с общественностью операционной компании Бакинское городское кольцо Гюльназ Гулиева заявила Report, что у них нет официальной информации об этом. Тем не менее, она добавила, что подготовка к соревнованиям еще не началась. По словам Гулиевой, подготовительные работы стартуют после карантина: "Формула 1" обнародовала календарь и объявила, что планируется провести Гран-при Азербайджана".

Гран-при Азербайджана должно пройти 4-6 июня. Соревнование в Канаде назначено на 11-13 июня. В 2020 году соревнование в Азербайджане было ликвидировано из-за коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il də "Formula 1" yarışı keçirilməyə bilər

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