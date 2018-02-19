В Екатеринбурге прошел турнир по греко-римской борьбе в честь азербайджанского спортсмена

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге с 16 по 17 февраля прошел юбилейный X открытый Международный турнир по греко-римской борьбе в честь заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева, передает Report.

Отметим, что более 300 юных спортсменов из различных регионов России и ближнего зарубежья в очередной раз поборолись за призовые места одного из самых престижных турниров России.

Организатором мероприятия выступила Свердловская областная общественная организация "Азербайджанский культурный центр" в лице руководителя ШахинаШыхлинского при поддержке Министерства физической культуры и спорта Свердловской области и Федерации спортивной борьбы Свердловской области.

Международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева проводится с 2009 года.

По решению организаторов соревнования, в юбилейный год спортсмены претендовали на победу в пяти новых номинациях. В одной из таких номинаций победу одержал спортсмен из Азербайджана КенанАбдулзаде.

Спортсмены разыграли медали в 15 весовых категориях вместо традиционных 11.

В этом году в турнире приняли участие атлеты из 39 субъектов, в том числе представители Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и других государств.

Победителям были вручены ценные призы – денежные награждения, медали и кубки.

Стоит отметить, что сам Гейдар Мамедалиев высоко оценил организацию юбилейного турнира.

"Соревнования удались. Я благодарен оргкомитету, всем почётным гостям, которые приехали поддержать наших юных спортсменов, для которых турнир – это хороший шанс проявить себя. Главное - терпеть и верить в себя. Есть здесь ребята, у которых большое будущее, я уверен", - заявил Г.Мамедалиев.