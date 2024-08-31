Париж-2024: Сегодня выступят 4 паралимпийца из Азербайджана

Сегодня 4 спортсмена из Азербайджана примут участие в летних Паралимпийских играх в Париже.

Сегодня 4 спортсмена из Азербайджана примут участие в летних Паралимпийских играх в Париже.

Как сообщает Report, парапловец Роман Салей будет соревноваться в категории S12 на дистанции 100 метров на спине.

Отборочный этап этой категории начнется в 11:30, а финал – в 19:30 по бакинскому времени.

Еще одна парапловчиха Кенуль Сулейманова проплывет 50 метров на спине в категории S2. Отборочный этап этого соревнования состоится в 13:09, а финал – в 21:50.

Паратхэквондист Абульфаз Абузарлы (80 кг) выступит в категории К44. Отборочный этап соревнований пройдет в 12:00-16:30, а финал - в 19:00-23:30.

Парастрелок Айбениз Бабаева будет соревноваться в стрельбе на 10 метров в категории Р2, отборочный этап начнется в 14:00, а финал – в 16:45.

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 завершатся 8 сентября.