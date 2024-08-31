Сегодня в Мингячевире стартует турнир "Переплывем Куру?!"

Сегодня в городе Мингячевире, между двумя берегами реки Куры состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Сегодня в городе Мингячевире, между двумя берегами реки Куры состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, турнир организован Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и операционной компанией "Бакинское городское кольцо" в целях пропаганды и развития водных видов спорта.

В соревнованиях на дистанции 300 метров примут участие лица старше 13 лет со всех регионов и городов Азербайджана.

Впервые в Азербайджане соревнования по плаванию на открытой воде прошли в 2022 году в Каспийском море ("Каспийская волна"), а в 2023 году - на реке Кура в Мингечевире ("Переплывем Куру?").