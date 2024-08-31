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Награждены победители турнира "Переплывем Куру?!"

Награждены победители турнира "Переплывем Куру?!" В Мингячевире награждены победители турнира по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".
Индивидуальные
31 августа 2024 г. 16:21
Награждены победители турнира Переплывем Куру?!

В Мингячевире награждены победители турнира по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, медали победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, вице-президент Европейской гимнастики Эдвард Колар и др.

Отметим, что турнир "Переплывем Куру?!" организован Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и операционной компанией "Бакинское городское кольцо" в целях пропаганды и развития водных видов спорта.

В соревнованиях на дистанции 300 метров от одного берега Куры до другого приняли участие около 500 человек в возрасте от 13 лет и старше из всех районов и городов страны.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Kürü keçək?!" adlı yarışın qalibləri mükafatlandırılıb

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