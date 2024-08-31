Награждены победители турнира "Переплывем Куру?!"

В Мингячевире награждены победители турнира по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

В Мингячевире награждены победители турнира по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!".

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, медали победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, вице-президент Европейской гимнастики Эдвард Колар и др.

Отметим, что турнир "Переплывем Куру?!" организован Министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана и операционной компанией "Бакинское городское кольцо" в целях пропаганды и развития водных видов спорта.

В соревнованиях на дистанции 300 метров от одного берега Куры до другого приняли участие около 500 человек в возрасте от 13 лет и старше из всех районов и городов страны.