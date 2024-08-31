В Гусаре открылся новый Центр обучения дзюдо

В Гусаре по инициативе Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) открылся новый Центр обучения дзюдо.

В Гусаре по инициативе Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) открылся новый Центр обучения дзюдо.

Как сообщили Report в ФДА, на церемонии открытия присутствовали олимпийские чемпионы Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев, глава ИВ Гусарского района Сахир Мамедханов, исполнительный вице-президент ФДА Рашад Расуллу, представители Федерации и другие официальные лица.

Они ознакомились с условиями, созданными в центре.

В 2022-2024 годах ФДА открыла залы дзюдо в Гяндже, Агстафе, Загатале, Геранбое, селе Агалы Зангиланского района, Сабирабаде, поселке Зиря Баку и Сумгайыте.