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В Гусаре открылся новый Центр обучения дзюдо

В Гусаре открылся новый Центр обучения дзюдо В Гусаре по инициативе Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) открылся новый Центр обучения дзюдо.
Индивидуальные
31 августа 2024 г. 15:49
В Гусаре открылся новый Центр обучения дзюдо

В Гусаре по инициативе Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) открылся новый Центр обучения дзюдо.

Как сообщили Report в ФДА, на церемонии открытия присутствовали олимпийские чемпионы Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров, Зелим Коцоев, глава ИВ Гусарского района Сахир Мамедханов, исполнительный вице-президент ФДА Рашад Расуллу, представители Федерации и другие официальные лица.

Они ознакомились с условиями, созданными в центре.

В 2022-2024 годах ФДА открыла залы дзюдо в Гяндже, Агстафе, Загатале, Геранбое, селе Агалы Зангиланского района, Сабирабаде, поселке Зиря Баку и Сумгайыте.

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