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Джокович сенсационно проиграл в третьем круге US Open

Джокович сенсационно проиграл в третьем круге US Open Сербский теннисист Новак Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину в третьем круге US Open.
Индивидуальные
31 августа 2024 г. 09:25
Джокович сенсационно проиграл в третьем круге US Open

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину в третьем круге US Open, это его первый проигрыш в 3-м круге этих соревнования впервые за последние 18 лет.

Как сообщает Report, встреча, которая продолжалась 3 часа 20 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

В четвертом круге Попырин сыграет против представителя США Фрэнсиса Тиафо.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Он является обладателем Золотого карьерного "Шлема", выиграв Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос", Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду. Для Джоковича парижская Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзу.

Серб занимает второе место в рейтинге лучших теннисистов планеты.

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Версия на азербайджанском языке Cokoviç US Open turnirində 3-cü mərhələdə sensasiyalı şəkildə məğlub olub

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